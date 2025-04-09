Antalya'da yangın paniği! Eşyaları yenilenen ev kullanılmaz hale geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü ancak alevler büyük hasara yol açtı. Evdeki birçok eşyanın bir süre önce yenilendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:33

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir süre önce bazı eşyaları yenilenen 2 katlı bir evde çıkan yangın, büyük hasara yol açtı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Tahıl Pazarı Mahallesi 455 Sokak'ta meydana geldi. Ferdi A.'ya ait olduğu öğrenilen 2 katlı müstakil üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ AMA HASAR BÜYÜK

Alevleri gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalede bulundukları yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

BİR SÜRE NCE EŞYALAR YENİLENMİŞ

Yangında evin ikinci katı yanarak kullanılmaz hale geldi. Şans eseri yangında yaralanan olmadı. Ev sahibi Ferdi A.'nın bir süre önce evde bazı eşyalarını yenilediği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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