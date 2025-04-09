Aküden çıkan kıvılcım iş yerini küle çevirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosiklet satışı yapılan bir iş yeri, çıkan yangında küle döndü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:00

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde bir akü ile başka bir akü şarj edildiği sırada çıkan kıvılcımdan dolayı bidon içinde bulunan yanıcı madde alev aldı.

Yangın kısa sürede iş yerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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