Adapazarı'nda ağaca çarpan araçta 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, D-650 yolu üzerinde kontrolden çıkan bir araç ağaca çarptı. Y.E. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araçta 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:34

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Adapazarı-Karasu yolu Yeni Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Y.E. idaresindeki 41 AVL 079 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Hurdaya dönen araçta sürücü Y.E. ile yanındaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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