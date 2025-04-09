Samsun'da kızının boynunu kırıp öldüren anne intihar süsü vermeye çalıştı
Samsun'da tüyler ürperten olayda 59 yaşındaki anne Sultan Günaydın tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ın boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra intihar süsü vermeye çalıştı.
Olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.
İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI
Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.
KIZININ BOYNUNU KIRDI
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın'ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.