Mardin'de sır dolu cinayet: Silahla vurulmuş halde bulundu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1 kişi, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğanlı-Gürmeşe köyü mevkiinde Mahmut Deniz, boş arazide başından vurulmuş halde bulundu.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Deniz'in cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.