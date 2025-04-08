Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Kaza sonrası Ankara yönü trafiğe kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Gebze Muallimköy mevkisinde, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında TIR, otomobil ve iki kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası Ankara yönü trafiğe kapandı. Ekiplerin yol temizleme ve araç kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.