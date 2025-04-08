Komşular arası kavgada ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat taş sopa...
İstanbul Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. 3 kişi apartmanın giriş katında oturan komşularının evine taşlarla saldırdı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi de tarafları yatıştırmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kağıthane'de 3 kişi apartmanın giriş katında oturan komşusunun evine taşlarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan kavgada saldırıya uğrayan kişi, polis çağırınca taraflar tekme tokat birbirine girdi. Polis kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşu olduğu öğrenilen iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dışarı çıkan 3 kişi bir anda eline aldığı taş parçalarıyla apartmanın giriş katındaki daireye saldırdı. İçlerinden biri parke taşı alarak evin camına attı. Bunun üzerine dairede oturan kişi de polis ekiplerine ihbarda bulundu.
TAŞLARLA SALDIRDILAR; BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polisi gören dairede oturan kişi de dışarı çıktı. Bu kez de taraflar polisin yanında tekme tokat birbirine girdi. Ortalığın karıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraflar gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.