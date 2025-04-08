Komşular arası kavgada ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat taş sopa...

Giriş Tarihi: 08.04.2025 13:15

Kağıthane'de 3 kişi apartmanın giriş katında oturan komşusunun evine taşlarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan kavgada saldırıya uğrayan kişi, polis çağırınca taraflar tekme tokat birbirine girdi. Polis kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşu olduğu öğrenilen iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dışarı çıkan 3 kişi bir anda eline aldığı taş parçalarıyla apartmanın giriş katındaki daireye saldırdı. İçlerinden biri parke taşı alarak evin camına attı. Bunun üzerine dairede oturan kişi de polis ekiplerine ihbarda bulundu.