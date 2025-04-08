İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda kuş telef oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, çocukların bahçedeki kafeste beslediği çok sayıda güvercin ve papağan duman nedeniyle telef oldu.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 13:21

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Muhittin Erener Mahallesi 2186 Sokak'ta bulunan Mustafa Ekinci'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulunan Ekinci ve çocukları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumanların yükseldiği evin bitişiğindeki apartmanda yaşayan bir kadın da evinin penceresinden hortumla alevlere su tuttu.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken Ekinci'nin çocuklarının bahçedeki kafeste beslediği çok sayıda güvercin ve papağan duman nedeniyle telef oldu.

Mahalle Muhtarı Abit Avcı, gazetecilere, evde yaşayanların yangından etkilenmediğini ancak çok sayıda kuşun telef olduğunu söyledi. Mahallede sokakların dar olduğunu, büyük itfaiye araçlarının girmekte zorlandığını belirten Avcı, uygun olan noktalara belediyenin su pompası yapmasını istediklerini kaydetti.