Yaşam

Instagram'a yaş sınırı! 16 yaşın altındakilere canlı yayın ve DM ayarı

Meta, Instagram'da 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" yapamayacağını ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağını duyurdu. Bu yenilik, "Teen Accounts" özelliğiyle ilgili olup, Facebook ve Messenger’a da yayılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Instagram'a yaş sınırı! 16 yaşın altındakilere canlı yayın ve DM ayarı

Instagram platformunda, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtildi.

YENİLİKLER AÇIKLANDI

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri açıkladı.

Instagram, 16 yaş altı kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri alıyor. (AA) Instagram, 16 yaş altı kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri alıyor. (AA)

CANLI YAYIN KULLANAMAYACAKLAR

Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bildirildi.

Ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapılamayacak (AA)Ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapılamayacak (AA)

ÖZELLİK TÜM PLATFORMLARA YAYILACAK

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi. Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.

Instagram, Facebook ve Messenger’da yenilikler sunulacak (AA)Instagram, Facebook ve Messenger’da yenilikler sunulacak (AA)

NE OLMUŞTU?

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasını tanıtmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN