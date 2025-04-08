Instagram'a yaş sınırı! 16 yaşın altındakilere canlı yayın ve DM ayarı
Meta, Instagram'da 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" yapamayacağını ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağını duyurdu. Bu yenilik, "Teen Accounts" özelliğiyle ilgili olup, Facebook ve Messenger’a da yayılacak.
Instagram platformunda, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtildi.
YENİLİKLER AÇIKLANDI
Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri açıkladı.
CANLI YAYIN KULLANAMAYACAKLAR
Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bildirildi.
ÖZELLİK TÜM PLATFORMLARA YAYILACAK
Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi. Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.