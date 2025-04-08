Instagram'a yaş sınırı! 16 yaşın altındakilere canlı yayın ve DM ayarı

Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:11

Ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapılamayacak (AA)

ÖZELLİK TÜM PLATFORMLARA YAYILACAK

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi. Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.