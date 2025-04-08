AK Parti Kadın Kolları ramazanda 4,5 milyon kişiye ulaştı

AK Parti Kadın Kolları, ramazan ayı boyunca 81 ilde sahaya indi. Teşkilat mensupları tarafından düzenlenen programlarla Türkiye genelinde 4,5 milyon kişiye ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:30

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Partiden yapılan açıklamaya göre; Kadın Kolları Başkanlığı, ramazan ayı süresince gerçekleştirilen tüm iftar programlarını 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı' adıyla ortak bir çatı etrafında buluşturdu. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında geniş katılımlı buluşmalar düzenlendi. Özellikle depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere tüm bölgelerde teşkilat toplantıları ve ziyaretler gerçekleştirilirken; şehit yakınları, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışma içinde olundu. Sokak iftarlarından müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle yapılan buluşmalara kadar çeşitlenen organizasyonlarla farklı kitlelere ulaşıldı.

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