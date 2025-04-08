Bursa'da 5 katlı binanın çatısı yandı! Alevler kontrol altına alındı

Bursa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:28

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Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesindeki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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