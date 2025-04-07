Sokak ortasında yasak ilişki kurşunu! Esenyurt'ta kanlı olay

Giriş Tarihi: 07.04.2025 13:19

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı. (İHA)



YASAK İLİŞKİ İDDİASI

İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berkay Y.'nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.