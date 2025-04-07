Alevlere teslim olan evdeki eşyalar kül oldu! Yer: Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bir evde elektrik aksamından yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 13:24

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Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın, Göksun ilçesi Çardak Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dairede elektrik aksamından yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ikamette bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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