Restoranın kazan dairesinde patlama: yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir restoranın kazan dairesinde meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamam nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'ndeki bir restoranın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken restoranda hasar oluştu.