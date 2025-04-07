Edirne'de kaza: Araç hurdaya dönerken diğer sürücü alkollü çıktı

Edirne'nin İstasyon mahallesinde hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada sürücü yaralanırken araç hurdaya döndü. Diğer araç sürücüsünün ise alkolü olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 04:31

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Kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde İl Özel İdaresi Kavşağı'nda medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 22 AT 412 plakalı hafif ticari araç ile E.Y'nin kullandığı 22 HP 197 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın sürücü E.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen diğer araç sürücüsü E.Ö. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü araç sürücüsü E.Ö. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normalde döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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