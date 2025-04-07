Yaşam

Erzincan’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Erzincan’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 ABT 123 plakalı otomobil ile 24 ABD 221 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere çakılarak ağır yaralandı.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Yaralı vatandaş kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.