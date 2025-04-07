Erzincan’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 ABT 123 plakalı otomobil ile 24 ABD 221 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere çakılarak ağır yaralandı.
Yaralı vatandaş kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.