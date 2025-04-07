Bartın'da çınar ağacı budayan adam öldü: Cenazesini itfaiye indirdi

Bartın'ın Kabagöz köyünde, oğlu ile çınar ağacını budayan 69 yaşındaki Hasan Erdoğan, ağaçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 metre yükseklikteki cenazeyi itfaiye yardımıyla indirdi. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:20

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Bartın'da, oğlu ile birlikte budama yaparken çıktığı çınar ağacında kalp krizi geçiren Hasan Erdoğan (69) hayatını kaybetti. Erdoğan'ın yaklaşık 5 metre yükseklikteki cenazesini itfaiye ekipleri indirdi.

AĞAÇTA VEFAT ETTİ

Olay, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Kabagöz köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan emekli çiftçi Hasan Erdoğan, oğlu Gürhan ile birlikte tarlasındaki çınar ağacını budamaya gitti. Çıktığı ağaçta, motorlu testere ile dalları budayan Hasan Erdoğan, oğluna başının döndüğü söyledi. Oğlu Gürhan Erdoğan, yardım için köye gidip geri döndükten sonra babasını ağaçta hareketsiz buldu.

DALLARIN ARASINDA KALDI

Babasına seslenen Gürhan Erdoğan cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 5 metre yükseklikte dalların arasında kalan Hasan Erdoğan'ın kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasan Erdoğan'ın cenazesi, itfaiye tarafından halatla ağaçtan indirildi. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip ağladı.