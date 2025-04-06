Yaşam

Narin'in son görüntüsü! 5 ay sonra olacaklardan habersiz şekilde mumları üfledi...

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti gizemini halen korurken Narin'in ailesiyle birlikte 9 Mart 2024 günü evinde doğum günü kutladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Narin ışıkları söndürülmüş odaya koşarak gelip pastadaki mumları söndürüyor. İşte o kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Narin'in son görüntüsü! 5 ay sonra olacaklardan habersiz şekilde mumları üfledi...

9 Mart 2024'te Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yapılan bu kutlamadan 5 ay sonra Narin, vahşice katledildi.

Annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ile ağabeyi Enes'in görüldüğü kutlamada Narin ışıkları söndürülmüş odaya koşarak gelip pastadaki mumları söndürüyor.

NARİN'İN SON DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜSÜ!

5 ay sonra olacaklardan habersiz bir şekilde kızları Narin'in doğum gününü kutlayan Güran ailesinin bu mutluluğu 21 Ağustos günü Narin'in cinayete kurban gitmesinin ardından anılarda kaldı.

Hep birlikte pastanın etrafında, 'İyi ki doğdun Narin' diye tempo tutan Güran ailesi, ardından Narin'i öperek 8'inci yaşını kutluyorlar.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayeti davasında yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı!Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! NARİN GÜRAN'IN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

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