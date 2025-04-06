Narin'in son görüntüsü! 5 ay sonra olacaklardan habersiz şekilde mumları üfledi...
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti gizemini halen korurken Narin'in ailesiyle birlikte 9 Mart 2024 günü evinde doğum günü kutladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Narin ışıkları söndürülmüş odaya koşarak gelip pastadaki mumları söndürüyor. İşte o kareler...
9 Mart 2024'te Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yapılan bu kutlamadan 5 ay sonra Narin, vahşice katledildi.
Annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ile ağabeyi Enes'in görüldüğü kutlamada Narin ışıkları söndürülmüş odaya koşarak gelip pastadaki mumları söndürüyor.
5 ay sonra olacaklardan habersiz bir şekilde kızları Narin'in doğum gününü kutlayan Güran ailesinin bu mutluluğu 21 Ağustos günü Narin'in cinayete kurban gitmesinin ardından anılarda kaldı.
Hep birlikte pastanın etrafında, 'İyi ki doğdun Narin' diye tempo tutan Güran ailesi, ardından Narin'i öperek 8'inci yaşını kutluyorlar.