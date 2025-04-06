Gölcük Tabiat Parkı bayram tatilinin son gününde de misafirlerini ağırladı
Ramazan Bayramı tatilinin son gününü doğayla baş başa geçirmek isteyenler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.
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Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, tatilin son gününde de tatilcilerin uğrak mekanları arasında yer aldı.
Günübirlik tatil için parka gelenler, soğuk havaya rağmen gölün etrafında yürüyüş yaptı, iskele ve göl çevresinde fotoğraf çektirdi.
Ziyaretçiler ayrıca göl çevresinde çiçek açan meyve ağaçlarının güzel görüntüleri eşliğinde piknik alanlarında vakit geçirdi.