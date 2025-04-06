101 gün sonra denizle buluşturulan yavru fok ölü bulundu

Antalya'da geçen yıl aralık ayında annesinden ayrı kalıp, kayalıklarda ölüm kalım mücadelesi verirken kurtarılan, Eskişehir'deki 101 günlük rehabilitasyon süreci sonrası Kemer ilçesinde denizle buluşturulan yavru Akdeniz foku ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:09

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Sualtı Araştırmaları Derneği- Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacıları tarafından Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Çaltıcak Sahili'nde 4 Aralık 2024'te fırtınalı havada annesinden ayrı kalmış yavru fok, ölüm-kalım savaşı verirken bulundu. Yavru fok, yerinde yapılan gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından 8 Aralık 2024 tarihinde bulunduğu yerden alınarak rehabilitasyon için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla 2 kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci, titizlikle yürütüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile yavru fok Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakıma alındı. Önce günde 6 defa beslenmeyle başlanan ardından katı gıdaya geçen, sonrasında avlanma hareketleriyle salıma hazır hale gelen yavru fok, 101 günün sonunda rehabilitasyon sürecini tamamladı.

DENİZE DÖNMEKTE ZORLANDI

Yavru fok, 19 Mart'ta Kemer ilçesine bağlı Çıralı mevkisine getirilerek Olympos Sahili'nden denize bırakıldı. Sırtına uydu vericisi takılarak sahile bırakılan yavru fok, ilk olarak farklı noktalara giderek ölmek üzereyken kurtarıldığı denize dönmekte zorlandı. Yetkililerin de yardımıyla yaklaşık 30 dakikanın ardından yavru fok, Akdeniz'in mavi sularına girdi.

SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU

Bugün saat 08.30 sıralarında İnceburun mevkisine gelen bir kişi, kayalık içerisindeki su birikintisinde, bir yavru fokun hareketsiz yattığını görünce durumu 112'ye bildirdi. İhbarla adrese Sahil Güvenlik ve DKMP ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşamını yitirdiği belirlenen yavru fokun, denizle buluşturdukları fok olduğunu tespit etti. Yavru fokun cansız bedeni, nekropsi için SAD-AFAG ekiplerine teslim edildi. Fokun, kayalıklara çarparak yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.