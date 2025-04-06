Denizli'de feci kaza

Denizli'de seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen araca çarparak şarampole yuvarlanarak takla attı. Her iki sürücünün yaralandığı kazada iki otomobil hurdaya döndü.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:30

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Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Manisa istikametine seyir halinde olan 20 ACY 263 plakalı Tofaş marka otomobil hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Manisa istikametinden Denizli istikametine gitmekte olan 59 AEN 997 plakalı otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan Tofaş markalı araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüyü olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu Tofaş markalı araç hurdaya dönerken diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.