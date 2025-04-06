2 bin 500 yıllık heykele ziyaretçi akını

2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' heykelinin sergilendiği Erzurum Müzesinde, eser ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:28

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2020 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen ve mezarlarda yatan kişilere temsilen yapılan 123 santimetre uzunluğunda, 45 santimetre çapında 'Taş Baba' heykeli bulunmuştu. Mahallede çiftçilikle uğraşan Aytaç Alver isimli vatandaş, hayvanlarını otlatırken otların arasında üzerinde motifler olan bir heykel olduğunu fark etmiş ve Müze Müdürlüğü görevlileriyle bağlantıya geçerek, taşın değerli bir taşa benzediğini ve incelenmesi gerektiğini söylemişti. Yapılan araştırma ve incelemelerin ardından heykelin 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' heykeli olduğu ortaya çıkmıştı. Arkeologlar tarafından incelenen Taş Baba heykeli, restorasyonunun tamamlanmasıyla Erzurum Müzesine yerleştirildi. Taş babalar (taş ataları) binlerce yıl mezar taşı olarak kullanıldı. Bozkırda özellikle soylular için en yaygın mezar türü olan 'kurgan'larda kişinin önemine uygun olarak genellikle ahşaptan gömü odasının üzerine taş ve topraktan bir yığma tepe yükseltilerek, bunun üzerine de ölen kişiyi temsil eden kabaca insan biçimli heykeller dikildiğini ve bu heykellere de genellikle "Taş Baba" ismi veriliyor.

Erzurum Müzesi'nde sergilenen ve elinde kase tutan, belinde sıralı 4 kemer olan Taş Baba heykelinin buluntudan sonra titizlikle bakım, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıldı. Yüz kısmı, elleri ve kemerinde işlemeli motifler bulunan, 1 metre 23 santimetre uzunluğunda, 47 santimetre genişliğindeki heykel Taş Baba heykeli, müzenin ve ülkemizin ünik (tek ve eşi olmayan) eserlerinden birisi olduğu ifade ediliyor.

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