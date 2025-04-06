CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde borç krizi! Arsalar satışta

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, mülkiyeti Belediyeye ait olan ve içinde, Su depoları, koruluk, şadırvan ve çeşmelerin bulunduğu değerli tarla ve arsaları satışa çıkardı. 5 bin ile 40 bin metrekare arasında değişen tarla ve arsalar, toplam 129 Milyon 850 Bin TL muhammen bedelle satılacak.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:37

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Balıkesir'de eş, dost ve akraba atamalarıyla gündemden düşmeyen ve seçimlerden önce vaaat ettiği hiçbir projeyi henüz hayata geçiremeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye arsalarını satışa çıkardı. Belediyenin iştiraklerinden biri olan BASKİ'ye ait olan ve içerisinde, Koruluk, Su depoları, kagir yapı, şadırvan ve çeşmelerin bulunduğu 8 adet tarla ve arsa, Nisan ayı içerisinde ihale ile satılacak.

Altıeylül, Balya, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde bulunan ve 5 Bin Metrekare ile 40 Bin Metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki tarla ve arsalar, toplam 129 Milyon 850 Bin TL muammen bedel ile satılacak. Satış ihalesi 16 Nisan günü gerçekleştirilecek. Söz konusu arsalar, en düşüğü 800 Bin TL, en yükseği ise 22 Milyon 300 Bin TL'den ihaleye çıkacak.

"BİR YILDIR NE HİZMET NE YATIRIM OLMADI"

Sabah'ın haberine göre; Mülkiyeti belediyeye ait çok değerli arsa ve tarlaların satışa çıkarılmasına tepki gösteren AK Partili Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, "Bir yıldır hiç bir yatırım ve hizmet yapmadılar. Buna rağmen Belediyenin Toplam borcunu 3 Milyar TL'den 7 Milyar 500 Milyon TL'ye çıkardılar. Şimdi Belediyenin en kıymetleri yerlerini satıyorlar. Su deposu, çeşme yeri gibi kendilerine Hizmet inşası, hizmet devamı için verilen yerleri satmaya başladılar" dedi.

AK Partili Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin (Sabah)

CHP'Lİ AHMET AKIN'IN SATIŞA ÇIKARDIĞI O YERLER

Altıeylül / Bahçedere – Tarla ve su deposu (40.895,57 m²) – 22.300.000 TL

Balya / Çiğdem – İçinde su deposu bulunan tarla (20.358,30 m²) – 8.000.000 TL

Gömeç / Karaağaç – İçinde kargir bina olan tarla (40.813,80 m²) – 57.750.000 TL

Gönen / Üzümlü – İçinde su deposu bulunan tarla (5.000,00 m²) – 800.000 TL

Havran / Karalar – Tarla (31.432,87 m²) – 7.300.000 TL

Kepsut / Camiatik – Arsa (7.469,97 m²) – 9.000.000 TL

Sındırgı / Aslandede – Çeşme ve arsası (6.230,37 m²) – 1.200.000 TL

Sındırgı / Düğüncüler – Su deposu, kargir şadırvan ve köy korusu (69.526,78 m²) – 23.500.000 TL

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