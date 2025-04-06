Bakan Yerlikaya'dan sürücüler aşırı hız uyarısı: Trafik kurallarına uyalım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresince trafik tedbirlerinin devam ettiğini belirterek, sürücülere aşırı hız konusunda uyardı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sadece yüzde 1’lik hız artışı, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Aşırı hız nedeniyle yaşanabilecek kazaları önlemek için gece gündüz denetimlerimiz sürecek. Trafik kurallarına uyalım, bayram dönüşlerinde güvenli bir şekilde evlerimize dönelim" dedi.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:44

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerinin sürdüğünü belirterek, sürücülere aşırı hız uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor. Unutmayalım; ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin" ifadelerini kullandı.

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