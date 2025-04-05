Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ergün İ. idaresindeki 02 AK 087 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni ilçesinin Gölbaşı yol ayrımında şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ergün İ., ile birlikte araçta bulunan yolcu Enver İ., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.