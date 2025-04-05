Bursa'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 10:36

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İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 78 DA 315, 34 DK 3062, 34 HUY 924 ve 34 HEL 335 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı. Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.