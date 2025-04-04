Parkta gasp ve tehdit: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'deki bir parkta meydana gelen gasp ve tehdit olayına ilişkin ekipler çalışma başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanırken aramalarda 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 05:54

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Edinilen bilgiye göre bir parkta meydana gelen gasp ve silahlı tehdit olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheliler M.E. ve M.I., saklandıkları adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E. ve M.I., çıkarıldıkları mahkemece 'Gasp' ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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