Mardin'de korku dolu anlar! Akaryakıt doldurulan 2 tır alev topuna döndü: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurulduğu esnada iki tırdan alevler yükseldi. Çıkan yangında 2 sürücü yaralanırken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:10

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurulduğu esnada iki tırda çıkan yangında 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarıazıklı Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen iki tır, akaryakıt doldurulurken alev aldı. Çıkan yangında sürücüler S.D. ve M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Alevlere teslim olan tırlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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