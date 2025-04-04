Yaşam

Facianın eşiğinden dönüldü! Dağdan kopan kaya parçaları düştü

Tunceli-Erzincan karayolunda sağanak sonrası korku dolu anlar yaşandı. Dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları ile kaya parçaları temizlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Facianın eşiğinden dönüldü! Dağdan kopan kaya parçaları düştü

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ile birlikte Pülümür ve Munzur Vadisinde kaya düşmeleri yaşanıyor.

Tunceli-Erzincan karayolunda öğle saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Yapılan çalışmalar sonrası kaya parçaları temizlendi, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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