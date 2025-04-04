Facianın eşiğinden dönüldü! Dağdan kopan kaya parçaları düştü
Tunceli-Erzincan karayolunda sağanak sonrası korku dolu anlar yaşandı. Dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları ile kaya parçaları temizlendi.
Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ile birlikte Pülümür ve Munzur Vadisinde kaya düşmeleri yaşanıyor.
Tunceli-Erzincan karayolunda öğle saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Yapılan çalışmalar sonrası kaya parçaları temizlendi, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.