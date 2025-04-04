Yaşam

İnşaatta mahsur kalan köpek ve yavruları için hareket geçildi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusunu görenler durumu hemen ekipler bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince anne köpek ve yavruları kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
İnşaatta mahsur kalan köpek ve yavruları için hareket geçildi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda anne köpek ile 4 yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İnşaata gelen itfaiye ekipleri, hayvanları mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Köpek ve yavruları, daha sonra hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN