İnşaatta mahsur kalan köpek ve yavruları için hareket geçildi
Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusunu görenler durumu hemen ekipler bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince anne köpek ve yavruları kurtarıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda anne köpek ile 4 yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İnşaata gelen itfaiye ekipleri, hayvanları mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Köpek ve yavruları, daha sonra hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürüldü.