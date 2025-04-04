İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahalesi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönümesiyle birlikte olay yerine polis ekipleri intikal ederek kavganın büyümeden müdahale etti.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:24

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Keçiören Yakacık Mahallesi Çilek Sokak'ta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri hızla olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti ve büyümesini engelledi. Kavgaya karışan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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