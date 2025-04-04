Drift atıp trafiği tehlikeye soktular

Bursa'da, sanayi sitesinde bir araya gelen sürücüler, otomobilleriyle drift atarak, trafiği tehlikeye soktukları anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:00

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Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde toplanan sürücüler, otomobilleriyle drift atıp, trafiği tehlikeye soktu. Sürücüler o anları arkadaşlarına cep telefonu kamerasıyla kaydettirip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, drift atan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.