2 katlı ahşap ev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sobadan çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:03

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Taşkesti beldesi Ilıca köyünde Ali Özdemir'e ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sobadan çıkan yangını fark eden Ali Özdemir, ailesiyle birlikte dışarıya çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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