Yaşam

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ! 2 KİŞİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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