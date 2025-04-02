Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.