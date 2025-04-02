Keban Gölü'nde dev balık! Av yasağının bitimine saatler kala yakalandı

Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:19

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde, av sezonu yasağının başlamasından bir önce profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakalandı. Bir gün önce aynı bölgede 60 kilogramlık bir başka dev turna balığı tutulmuştu.



Elazığ'ın Keban Baraj Gölünde, av sezonu yasağının başlamasından bir gün önce bir dev turna balığı yakalandı.