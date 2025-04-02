Keban Gölü'nde dev balık! Av yasağının bitimine saatler kala yakalandı
Elazığ'da bulunan Keban Baraj Gölü'nde av sezonunun bitimine 1 gün kala 72 kiloluk dev bir turna balığı yakalandı. 1,5 metre uzunluğundaki balık güçlükle tekneye çıkarıldı.
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde, av sezonu yasağının başlamasından bir önce profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakalandı. Bir gün önce aynı bölgede 60 kilogramlık bir başka dev turna balığı tutulmuştu.
Elazığ'ın Keban Baraj Gölünde, av sezonu yasağının başlamasından bir gün önce bir dev turna balığı yakalandı.
Yurtbaşı beldesine bağlı Güzelyalı köyü sınırlarında, profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı tutuldu. Bir gün öncesinde ise aynı bölgede başka bir kişi 60 kilogram ağırlığında ve 1.5 metre uzunluğunda bir turna balığı yakalanmıştı.