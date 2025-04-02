Et ve Süt Kurumu Genel Müdüründen acı haber! Kazada hayatını kaybetti
İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşanan kazada Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü ise Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan için yarın Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.
Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Talip B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi kısmında yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.
KURTARILAMADI!
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kazanın ardından kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.
Kayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alınan cenazesi, kara yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürülecek. Kayhan için yarın Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.