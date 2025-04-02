Yaşam

Et ve Süt Kurumu Genel Müdüründen acı haber! Kazada hayatını kaybetti

İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşanan kazada Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü ise Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan için yarın Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Et ve Süt Kurumu Genel Müdüründen acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ GEÇİRDİĞİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Talip B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi kısmında yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.

KURTARILAMADI!

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.

Kayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alınan cenazesi, kara yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürülecek. Kayhan için yarın Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN