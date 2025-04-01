Hatay’da fırtına sonrası deniz çekildi! Metrelerce alan çıplak kaldı!

Giriş Tarihi: 01.04.2025 20:50

Hatay'ın Anzus ilçesinde fırtına nedeniyle denizde çekilme yaşandı / İHA

HER ZAMANKİNDE DAHA FAZLA…

Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkiinde fırtına nedeniyle Akdeniz'de çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesi Karaağaç sahili ve Büyükdere mahallesi mevkinde yaşanan çekilme yer yer 20 metreyi buldu.