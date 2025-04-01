Hatay’da fırtına sonrası deniz çekildi! Metrelerce alan çıplak kaldı!
Hatay’ın Arzus ilçesinde bir süredir devam eden kötü hava koşulları fırtına ile birleşince denizde çekilme meydana geldi. Büyükdere Mahallesi mevkinden başlayarak Akdeniz’e doğru 20 metre çekilen denizin görüntüleri kameralara yansıdı.
Kent genelinde kötü hava koşulları etkili olurken Arzus ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkisindeki denizde fırtına etkili oldu. Yaşanan sert rüzgar sonrası kıyıdan Akdeniz'e doğru yaklaşık 20 metre çekilme yaşandığı gözlendi.
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Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkiinde fırtına nedeniyle Akdeniz'de çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesi Karaağaç sahili ve Büyükdere mahallesi mevkinde yaşanan çekilme yer yer 20 metreyi buldu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına sonrası deniz seviyesi 20 metreyi bulan çekilme meydana geldi. Çekilen deniz seviyesi kamerayla görüntülendi.