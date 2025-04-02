Covid-19'un yeni varyantı yayılmaya devam ediyor: Avustralya'da alarm

Avustralya'da Temmuz 2024'te tespit edilen Covid-19'un yeni ‘LP.8.1’ varyantı hızla yayılıyor. Bu varyant, Covid-19 vakaları arasında en yaygın üçüncü tür oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:10

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Avustralya'da ilk olarak Temmuz 2024'te tespit edilen Covid-19'un yeni 'LP.8.1' varyantının yayıldığı bildirildi.

GİDEREK YAYILIYOR

Avustralya medyasındaki haberlere göre, ülkede ilk olarak Temmuz 2024'te saptanan Covid-19'un yeni 'LP.8.1' varyantı yayılıyor. 'LP.8.1'in, Avustralya'nın New South Wales eyaletinde Covid-19 vakaları arasında en baskın üçüncü varyant haline geldiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ocak ayında küresel bazda yayılım göstermesi gerekçesiyle 'LP.8.1' varyantını 'izleme altına aldığını' açıkladı.

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