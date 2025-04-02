4 günde 2,9 milyon yolcu! Vatandaş demiryolu ile seyahat etti

Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde 2 milyon 876 bin 475 yolcunun kullandığını bildirdi.



Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı döneminde demir yoluyla gerçekleştirilen seyahat verilerini paylaştı.



TCDD'nin işlettiği YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 2 milyon 876 bin 475 yolcu kullandı." ifadesini kullandı.



Uraloğlu, Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında üç günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğine işaret etti.