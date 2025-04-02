Yaşam

Binayı saran yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangından etkilenen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Binayı saran yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise muhtemel bir doğalgaz kaçağına karşı önlem aldı.

Foto: İHAFoto: İHA

Yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN