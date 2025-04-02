Binayı saran yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Giriş Tarihi: 02.04.2025 03:41

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise muhtemel bir doğalgaz kaçağına karşı önlem aldı.