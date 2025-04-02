Yaşam

Asker uğurlamasında korkutan kaza: Devrilen minibüste 1 ölü 5 yaralı

Bursa'da izne gelen askeri usta birliğine götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada minibüs yol kenarında bariyerlere çarparak devrildi. Yaşanan olayda 2 yaşındaki Tuğsem bebek hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Asker uğurlamasında korkutan kaza: Devrilen minibüste 1 ölü 5 yaralı

Bursa'da, izne gelen askeri usta birliğine yolcu etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götüren yakınlarının bulunduğu minibüsün takla attığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Muharrem Baysal yönetimindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsünün kontrolsüz bir şekilde giderek yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp, devrildiği görüldü. Ardından ise iki aracın geldi kameraya yansıdı. 2 yaşındaki Tuğsem Akçay'ın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN