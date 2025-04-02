Asker uğurlamasında korkutan kaza: Devrilen minibüste 1 ölü 5 yaralı

Bursa'da izne gelen askeri usta birliğine götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada minibüs yol kenarında bariyerlere çarparak devrildi. Yaşanan olayda 2 yaşındaki Tuğsem bebek hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 03:26

Paylaş



ABONE OL

Bursa'da, izne gelen askeri usta birliğine yolcu etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götüren yakınlarının bulunduğu minibüsün takla attığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Muharrem Baysal yönetimindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsünün kontrolsüz bir şekilde giderek yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp, devrildiği görüldü. Ardından ise iki aracın geldi kameraya yansıdı. 2 yaşındaki Tuğsem Akçay'ın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN