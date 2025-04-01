Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahıs çileden çıkardı

Hatay'da akan trafikte üstü açık otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen şahsın içerisinde bulunduğu aracın sürücüsüne 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:56

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Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın o anları kameraya yansıdı. Canını hiçe sayan ve trafikte dikkat çeken şahsın içerisinde bulunduğu aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı. Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.'nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21 bin 694 TL cezai işlem uygulandı.

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