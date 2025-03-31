Otomobil elektrik direğine çarptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki Arda Kameri (17) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:44

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.