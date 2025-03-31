Çorum'da 2 grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:46

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Olay, saat 01.00 sıralarında Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada A.Y. ve M.F.C. tüfekle vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.