Yaşam

Muhtarlıkta başlayıp sokağa taşmıştı! O kavgaya hapis talebi

Bursa'da bir muhtarlıkta başlayarak sokağa taşan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılık olayla ilgili, 1'i kadın 3 kişi hakında 4,5'ar yıl hapis talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Muhtarlıkta başlayıp sokağa taşmıştı! O kavgaya hapis talebi

Bursa'da muhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan sopalı, bıçaklı kavgaya 1'i kadın 3 kişi hakkında 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

MUHTARLIKTA BAŞLAYAN KAVGAYA 4,5 YIL HAPİS TALEBİ

Yıldırım ilçesinde 2023 yılında meydana gelen olayda, Samanlı Mahallesi'nde yaşayan E.I. (34), iddiaya göre aralarında husumet bulunan muhtar M.G. (38) ile muhtarlıkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya yakınlar da dahil oldu.

Bursa'da muhtarlıkta başlayan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri (DHA)Bursa'da muhtarlıkta başlayan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri (DHA)

Kavgada 2 kişi sopayla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan E.K. isimli kadın, A.I. ve C.D. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. 3 kişi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla basit yaralama' suçundan dava açıldı. Her sanık için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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