Muhtarlıkta başlayıp sokağa taşmıştı! O kavgaya hapis talebi

Giriş Tarihi: 31.03.2025 13:04

Bursa'da muhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan sopalı, bıçaklı kavgaya 1'i kadın 3 kişi hakkında 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Yıldırım ilçesinde 2023 yılında meydana gelen olayda, Samanlı Mahallesi'nde yaşayan E.I. (34), iddiaya göre aralarında husumet bulunan muhtar M.G. (38) ile muhtarlıkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya yakınlar da dahil oldu.