İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 89

Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar trafik şoku yaşadı. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89’a, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 67’lere kadar çıktı. Tatilde saatlerce trafikte kalan sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 15:50

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Tatili il dışında geçirmek isteyen İstanbullular da dün gece yollara çıktı. Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde de uzun araç kuyrukları vardı.

İSTANBUL'DA POLİS EKİPLERİNDEN BAYRAMDA TRAFİK DENETİMİ

Öte yandan İstanbul'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde trafikte daha güvenli bir yolculuk gerçekleştirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C Bölge Trafik Ekipleri Amirliğince, bayramın birinci gününde D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde kontrol noktası oluşturuldu.

Emniyet şeridini kullanma, hatalı sollama yapma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallere yönelik denetimde sürücüleri durduran ekipler, evrakları kontrol etti.

Polis ekipleri güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaptığı sürücülerden, trafik kurallarına uymalarını ve yolda dikkatli olmalarını istedi.

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