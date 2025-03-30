"Hudut kartalları" sınırda bayramlaştı

Edirne'de Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçikler, bayram sevincini silah arkadaşlarıyla yaşadı. Askerler, ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Keşif Aracı (HIZIR) ile keşif ve gözetleme faaliyetleri de yapıyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:34

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Uzunköprü'nün Saçlımüsellim köyünde sınıra yakın noktada yer alan Saçlımüsellim Hudut Karakolu'nda vatan savunması yapan askerler, 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan nöbet tutuyor.

Askerler, ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Keşif Aracı (HIZIR) ile keşif ve gözetleme faaliyetleri de yapıyor.

MEHMETÇİKLER AİLELERİNDEN UZAKTA BAYRAM SEVİNCİ YAŞADI

Sınırda görevini başarıyla yapan "hudut kartalları", ailelerinden uzakta bayram sevinci yaşadı.

Ramazan Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiren askerler, Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Yasin Soysal komutasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Soysal, karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını kutladı. Askerlere daha sonra şeker ve kolonya ikram edildi.

Daha sonra komutanlar kulede nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla ailesiyle görüştürdü.

Antalya'da yaşayan babası Necati Bambul ile görüşen asker Muhammed Selim Bambul, ailesinin bayramını kutladı.

Ailesine görev başında bayrama girdiğini belirten Bambul, "Arkadaşlarım ve komutanlarımla birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bayram kutlamaktayız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bayramımız mübarek olsun." dedi.

Askerlerden Mert Çıbık da bayrama kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Silah arkadaşları ve komutanlarıyla bayramı karşıladıklarını dile getiren Çıbık, "Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere ailemin ve asil Türk milletinin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Burada komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayram kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.