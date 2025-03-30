Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten Ramazan Bayramı mesajı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yiğit, "Ramazan Bayramı'nın, başta milletimiz olmak üzere Türk-İslam Alemi ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan insanların maruz kaldığı zulüm ve adaletsizliklerin son bulduğu, nice bayramlara erişmeyi diliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:31

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Danıştay Başkanı Yiğit Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmet, mağfiret, yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olan Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken, yeni umutlar ve sevinçle kavuştuğumuz Ramazan Bayramı'nın, başta milletimiz olmak üzere Türk-İslam Alemi ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan insanların maruz kaldığı zulüm ve adaletsizliklerin son bulduğu, milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği nice bayramlara erişmeyi diliyor, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."