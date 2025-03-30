Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bayram mesajı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremzede kardeşlerimizle dayanışma azmimizi koruyarak, büyük ve güçlü Türkiye'de, sağlık, huzur ve mutlulukla, nice bayramlara erişmek dileğiyle. Bayramın mübarek, günün aydın olsun Türkiye'm." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:21

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerinin de yer aldığı kutlama mesajı yayımladı.

Kutlama mesajında, adil bir dünya ve barış dileyen Kurum, "İyilik ve güzellik duasıyla. Dirlik, birlik ve muhabbet temennisiyle. Soykırımların olmadığı, çocukların öldürülmediği adil bir dünya umuduyla. Depremzede kardeşlerimizle dayanışma azmimizi koruyarak, büyük ve güçlü Türkiye'de, sağlık, huzur ve mutlulukla, nice bayramlara erişmek dileğiyle. Bayramın mübarek, günün aydın olsun Türkiye'm." temennisinde bulundu.

Deprem bölgesinde evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda ise Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bayramın gelişi gönüllerimize huzur, yüzümüze yeni bir tebessüm getirdi. Biliyoruz ki, küçüklerimizin tebessümleri, büyüklerimizin mutlulukları ve ailelerimizin, kardeşlerimizin duaları bizler için en büyük mutluluk ve huzur sebebi olacaktır. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza yeni bayramlar yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im milletimizle birlikte nice bayramlar yaşamayı bizlere nasip etsin. Aziz milletimizin bayramı mübarek olsun."