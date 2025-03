Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı: Her 1 saniyede 1 çöp kamyonu dolusu giysi yakılıyor

Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:41

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararının oy birliğiyle kabul edilmesiyle ilan edilen, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün yıl dönümü kapsamında video mesaj yayımladı.

Videoda bu yıl "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün 3'üncü yılının kutlandığını belirten Emine Erdoğan, bu seneki kutlamalar için "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasını seçtiklerini ifade etti.

Bu sektörün çevre kirliliğindeki yüksek payını enine boyuna tartışmayı, süratle esen "moda rüzgarının" yıkıcı etkilerine birlikte bakmayı istediklerini bildiren Emine Erdoğan, "Haydi gelin işe 'giymediğim giysiler nereye gidiyor?' sorusuyla başlayalım. Her 1 saniyede, 1 çöp kamyonu dolusu giysi yakılıyor ya da dünyanın atık depolama sahalarına gönderiliyor. Üzerimizden kolayca çıkarıp attığımız kıyafetleri, doğa üzerinden çıkarıp atamıyor. Çiçeklerle kaplanması gereken yeryüzü, atık kıyafetlerle kaplanıyor. Tekstil sektörü, her yıl 215 trilyon litre su kullanıyor. Sırf rengini beğenmediğimiz için attığımız kıyafetlerle, litrelerce suyu maalesef boşa harcıyoruz. Su kıtlığıyla mücadele eden milyonların hayatı, bu yüzden her gün biraz daha zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.